No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam as últimas novidades no “Secret Story – Desafio Final”.
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Cláudio Ramos sobre Marisa Susana: “Ela gosta do Pedro Jorge”
- Dois às 10
- Hoje às 10:31
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:45
Cláudio Ramos sobre Marisa Susana: “Ela gosta do Pedro Jorge”
Hoje às 10:31
04:21
Cláudio Ramos reage incrédulo a reconciliação de ex-concorrente do “Secret Story 10”: “Estás a gozar?”
Hoje às 10:25
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Cristina Ferreira sai em defesa de concorrente do “Desafio Final”: “Acho que está muito bem nesta casa”
Hoje às 10:32
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Polémica instala-se em estúdio. Georgina Rodríguez e Dolores Aveiro estarão de costas voltadas?
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Cristina Ferreira reage ao anúncio de casamento de ex-concorrentes de reality show: “Estão mais unidos do que nunca e vão casar”
Hoje às 10:42
03:05
Adriano Silva Martins expõe alegado romance entre figuras públicas: “Nos corredores da TVI, isto ouviu-se”
Hoje às 10:45
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Há uma novidade inesperada na gala de domingo do “Desafio Final”, revela Cristina Ferreira
Hoje às 10:57
03:29
Pai raptou Cláudia quando ela tinha 2 anos. Só voltou a ver a mãe aos 6
Hoje às 11:31
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Engravidou aos 15 e 16 anos. Contra todas as previsões, tornou-se é uma referência
Hoje às 11:32
04:38
Desesperada por um diagnóstico para o filho, Rute prometeu ir a Fátima a pé
Hoje às 11:42
04:38
Acompanhámos de perto a peregrinação a Fátima de uma mãe desesperada: “Estou em paz”
Hoje às 11:42
04:44
Em lágrimas, Cristina Ferreira desaba perante luta de mãe que foi a pé a Fátima pelo filho
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