VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cláudio Ramos sobre o «Secret Story 9»: «Acho que este casal não vai sobreviver ao programa»

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam as últimas novidades do «Secret Story 9».

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:57
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

Há 1h e 48min

Afonso Leitão assume estar apaixonado por Catarina Miranda: «Gosto tanto dela quanto ela gosta de mim»

Há 1h e 49min

«Namoram?»: Afonso Leitão responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Catarina Miranda

Há 1h e 50min

Afonso Leitão conta pormenores da primeira noite fora da casa com Catarina Miranda: «Ficámos lá até às seis da manhã»

Há 1h e 55min

Afonso Leitão desaba em lágrimas com imagens inesperadas

Há 2h e 4min

Vídeo inédito mostra Afonso Leitão como nunca foi visto

Há 2h e 5min

Afonso Leitão esclarece relacionamento com Daniela Santos fora da casa: «Foi uma coisa de duas, três vezes, esporádica»

Há 2h e 5min
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Ontem às 11:24

Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

Ontem às 10:12

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

Ontem às 11:17

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Tenho já te de interromper»

Ontem às 11:16

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Há 3h e 27min

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

15 set, 15:30

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00

Fora do Estúdio

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Hoje às 09:03

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

Ontem às 16:15

Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 09:04

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

15 set, 17:00

Fotos

As torradeiras tradicionais já eram. Este modelo é tudo o que faltava na cozinha

Há 1h e 2min

Este é o nome «amoroso» pelo qual Afonso Leitão trata Catarina Miranda fora da casa do «Big Brother»

Há 1h e 40min

Esta air fryer de 11 litros poupa 60% de energia e até tem cilindro para batatas fritas

Há 2h e 47min

Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Há 3h e 27min