No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cláudio Ramos sobre os concorrentes de reality shows: “Gosto de todos, tirando dois ou três”
- Dois às 10
- Há 1h e 2min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:53
Cláudio Ramos sobre os concorrentes de reality shows: “Gosto de todos, tirando dois ou três”
Há 1h e 2min
00:44
Cláudio Ramos explica a ausência de Cristina Ferreira depois de comentário de Gonçalo Quinaz
Há 1h e 38min
04:03
Gonçalo Quinaz reage a atitude da família de Sara com a concorrente: “Fiquei sensibilizado com a Sara”
Há 1h e 22min
05:22
Adriano Silva Martins “entrega” o prémio de vencedor a este concorrente do “Secret Story 10”
Há 1h e 17min
05:22
Cláudio Ramos expõe tensão entre Luzia e ex-concorrente cá fora: “Ficou desiludida”
Há 1h e 16min
04:03
“Está apaixonada pelo…”: Cláudio Ramos revela novo romance entre duas figuras públicas
Há 1h e 7min
04:03
Cinha Jardim comenta o fim de relação mediática: “Não estava à espera desta separação”
Há 1h e 7min
04:03
Cláudio Ramos e Gonçalo Quinaz dançam kizomba em direto
Há 1h e 6min
02:54
Fora da casa, Diogo toma atitude de “apagar” Eva da sua vida: “Se calhar, a Ariana exigiu”
Há 1h e 1min
01:11
Ex-recruta da “1.ª Companhia” anuncia separação
Há 1h e 0min
03:15
Hélder ficou sem a perna direita: “Vivo com a maior leveza possível e humor sempre presente”
Há 9 min
Mais Vistos
00:55
Cláudio Ramos divulga notícia que deixa qualquer um sem palavras: “É chocante”
Ontem às 12:07
05:13
Cláudio Ramos recorda a entrada de Rui Freitas na “1.ª Companhia”: “Achei que não foste bem recebido”
Ontem às 10:07
05:33
Depois de palavras de Cláudio Ramos, Rui Freitas levanta-se e pede um abraço ao apresentador
Ontem às 10:30
05:33
Há namoro? Rui Freitas esclarece: “Está tudo a correr no sítio certo”
Ontem às 10:31
03:33
Hugo revela conversa com ex-concorrente fora da casa: “Já me tratou mal”
21 abr, 11:50
03:56
Cara da “1.ª Companhia” surpreende Rui Freitas em direto: “Uma das coisas boas foi ter-te conhecido”
Ontem às 10:15