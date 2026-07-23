No «Dois às 10», Cláudio Ramos surpreende Marisa com a oferta da cadeira elétrica, num gesto que ganha ainda mais peso depois de tudo o que ela viveu com o linfoma e a dependência física. A conversa em estúdio destaca a generosidade do momento e o impacto que esta ajuda tem na vida da convidada.
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Cláudio Ramos surpreende convidada: «Se a faz mais feliz, eu ofereço-lhe a cadeira elétrica»
- Dois às 10
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