Cláudio Ramos surpreendido com testemunho: «Nunca ninguém me falou da hemodiálise com esse sofrimento»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos ficou surpreendido com o testemunho de Adília Macedo, professora que lutou durante 22 anos contra insuficiência renal antes de iniciar hemodiálise. Adília relatou o sofrimento intenso durante os tratamentos e a sensação de viver “numa prisão”, revelando a realidade difícil que enfrentou até receber o transplante de rim do filho Ricardo, que lhe devolveu a qualidade de vida.