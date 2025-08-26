Cláudio Ramos surpreendido com testemunho: «Nunca ninguém me falou da hemodiálise com esse sofrimento»

  • Há 2h e 54min
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

No «Dois às 10», Cláudio Ramos ficou surpreendido com o testemunho de Adília Macedo, professora que lutou durante 22 anos contra insuficiência renal antes de iniciar hemodiálise. Adília relatou o sofrimento intenso durante os tratamentos e a sensação de viver “numa prisão”, revelando a realidade difícil que enfrentou até receber o transplante de rim do filho Ricardo, que lhe devolveu a qualidade de vida.

Vídeos

Recorda-se do 'Monstro de Fortaleza': Homem condenado por enterrar seis portugueses vivos quer sair da cadeia

Há 2h e 10min

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

Há 2h e 29min

Ricardo doou um rim à mãe e salvou-lhe a vida

Há 2h e 43min

Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»

Há 3h e 21min

Luís Gonçalves imagina-se a jogar com Catarina Miranda: «Não ia ser sereno»

Há 3h e 21min

Luís Gonçalves não mantém relação com ex-colegas? Vencedor confessa: «Não me identifico»

Há 3h e 22min

«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

Há 3h e 29min
MAIS

Mais Vistos

Apanhada em flagrante: Gonçalo Quinaz critica atitude de Catarina Miranda na ligação em direto à casa

Ontem às 10:47

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

Há 2h e 29min

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

Há 3h e 31min

Kina não se poupa nas críticas a ex-colega: «Ele é venenoso...»

Ontem às 12:12

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Hoje às 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Hoje às 10:38

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

Ontem às 11:32

Figura conhecida da TVI revela ter sido diagnosticada com cancro ao mesmo tempo que a mãe

22 ago, 12:33

Fotos

'Monstro da Fortaleza' exige libertação após ter enterrado seis portugueses vivos

Há 8 min

Veterinários desaconselham raça da moda. Estes cães têm uma «vida de sofrimento»

Há 10 min

Limpe o seu edredão sem recorrer à máquina de lavar

Há 40 min

O aspirador robot mais vendido da Amazon é da Xiaomi e muito mais barato do que imagina

Há 54 min