No «Dois às 10», Cláudio Ramos volta a mudar de opinião sobre quem gostaria de ver a vencer o "Big Brother Verão" e confessa que, desta vez, a escolha "era bem entregue". A conversa com os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins mostra como as preferências do apresentador têm oscilado ao longo das semanas, à medida que o jogo dentro da casa vai mudando.
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Cláudio Ramos tem novo favorito no Big Brother Verão: «Era bem entregue»
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
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Cláudio Ramos tem novo favorito no Big Brother Verão: «Era bem entregue»
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