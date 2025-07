Cláudio Ramos: «Tenho uma dúvida da Cristina Ferreira, ela mandou-me perguntar...»

No «Dois às 10», Mafalda Diamond, ex-concorrente de "O Dilema", conversa sobre a sua experiência no reality show. A jovem aborda a exposição mediática que advém da participação num programa deste género, a pressão dos fãs e a forma como lida com os comentários. Mafalda partilha também a sua relação com Diogo Marcelino e como decidiram gerir a sua vida pública enquanto casal, optando por uma postura discreta.

