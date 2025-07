No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco juntaram-se a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira para comentar as mais recentes notícias do «Big Brother Verão». Durante a emissão em direto, Cláudio Ramos surpreendeu ao votar publicamente para salvar uma concorrente.