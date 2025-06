No «Dois às 10», Cláudio partilha a sua experiência de ter sido retirado do conforto da casa do seu pai para ir viver com a mãe biológica numa casa com condições deploráveis. Cláudio descreve como a sua mãe o tirou de um núcleo familiar estável para uma situação precária. O convidado revela que, por opção própria, não fala com a mãe biológica há 14 anos. Saiba mais em TVI Player