Com 12 anos, Maria de Lurdes começou a namorar com o primo mais velho e 50 anos depois continuam casados

No “Dois às 10”, recebemos Maria de Lurdes e Luiz, um casal cuja história prova que o amor nem sempre segue os caminhos mais convencionais. Primos direitos, cresceram lado a lado, entre casas partilhadas, rotinas cruzadas e uma familiaridade que, à partida, pareceria afastar qualquer hipótese romântica. Mas, contra todas as expectativas, foi precisamente essa proximidade que acabou por dar lugar a uma ligação inesperada e profunda. O que começou como convivência de família transformou-se, com o tempo, num amor que foi crescendo de forma natural. Hoje, Maria de Lurdes e Luiz não são apenas primos — são também parceiros de vida, unidos por uma história que desafia convenções e prova que, por vezes, o destino escreve-se mesmo dentro de casa.