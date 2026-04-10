No “Dois às 10”, recebemos Maria de Lurdes e Luiz, um casal cuja história prova que o amor nem sempre segue os caminhos mais convencionais. Primos direitos, cresceram lado a lado, entre casas partilhadas, rotinas cruzadas e uma familiaridade que, à partida, pareceria afastar qualquer hipótese romântica. Mas, contra todas as expectativas, foi precisamente essa proximidade que acabou por dar lugar a uma ligação inesperada e profunda. O que começou como convivência de família transformou-se, com o tempo, num amor que foi crescendo de forma natural. Hoje, Maria de Lurdes e Luiz não são apenas primos — são também parceiros de vida, unidos por uma história que desafia convenções e prova que, por vezes, o destino escreve-se mesmo dentro de casa.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Com 12 anos, Maria de Lurdes começou a namorar com o primo mais velho e 50 anos depois continuam casados
- Joana Lopes
- Hoje às 10:33
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
07:54
Com 12 anos, Maria de Lurdes começou a namorar com o primo mais velho e 50 anos depois continuam casados
Hoje às 10:33
02:47
Miguel Salazar acusa a mãe de o ter maltratado por ser homossexual
Há 3h e 21min
02:47
Miguel Salazar denuncia a mãe por homofobia: “Dizia que ia acabar na prostituição e que tinha uma doença pior do que cancro”
Há 3h e 20min
11:08
Miguel Salazar denuncia publicamente a mãe, deputada do “Chega”: “A maior ideóloga homofóbica deste país”
Há 3h e 2min
04:34
“Eu já assinei”: Cláudio Ramos reage a petição de convidado contra a legalização de terapias de conversão sexual
Há 3h e 1min
03:03
O que é a Esclerose Múltipla aos olhos de uma criança de 6 anos?
Há 2h e 56min
09:16
Depois de ser mãe aos 25 anos, Diana recebeu diagnóstico que a assustou: “Eu não posso ter esta doença. Isto é impensável”
Há 2h e 45min