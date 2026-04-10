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Com 12 anos, Maria de Lurdes começou a namorar com o primo mais velho e 50 anos depois continuam casados

No “Dois às 10”, recebemos Maria de Lurdes e Luiz, um casal cuja história prova que o amor nem sempre segue os caminhos mais convencionais. Primos direitos, cresceram lado a lado, entre casas partilhadas, rotinas cruzadas e uma familiaridade que, à partida, pareceria afastar qualquer hipótese romântica. Mas, contra todas as expectativas, foi precisamente essa proximidade que acabou por dar lugar a uma ligação inesperada e profunda. O que começou como convivência de família transformou-se, com o tempo, num amor que foi crescendo de forma natural. Hoje, Maria de Lurdes e Luiz não são apenas primos — são também parceiros de vida, unidos por uma história que desafia convenções e prova que, por vezes, o destino escreve-se mesmo dentro de casa.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:33
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