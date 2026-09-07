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Com 93 anos, Florisa chora a morte do filho: “Choro muito de noite”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de vida de Florisa, uma mulher que, ao longo de 93 anos, enfrentou momentos de enorme dor e sofrimento. Vítima de violência física por parte do pai, que acabou por morrer nos seus braços, nunca deixou de lutar para ajudar a família e pôr comida na mesa para os irmãos. Hoje, Florisa recorda os anos de mágoa e partilha connosco as memórias de uma vida marcada pela adversidade, mas também pela força e resiliência.

  • Dois às 10
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