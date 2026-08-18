VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Com apenas 10 anos, Inês escreveu um livro para combater o bullying

No «Dois às 10», conhecemos a história de Inês, de apenas 10 anos, que decidiu escrever um livro depois de ver uma colega ser gozada na escola. Inspirada pelo exemplo da mãe, Joana, que dedica a vida a cuidar de idosos, a menina quis ensinar os colegas a respeitar as diferenças e escreveu "Os Óculos Novos da Marta", uma história que aborda temas como a autoaceitação e o combate ao bullying. Mãe e filha mostram assim, cada uma à sua maneira, que cuidar dos outros pode ser uma missão de família.

NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

06:10

Após Big Brother Verão, Miguel e Mariana Sá respondem à derradeira pergunta: «Já dormiram juntos?»

Ontem às 12:12
24:22

Violência familiar e tentativas anteriores: Novas informações sobre o jovem de 15 que matou a mãe

Ontem às 12:43
07:42

As contradições do casamento "íntimo" de Ronaldo e Georgina: «Não podem mandar areia para os olhos das pessoas»

Ontem às 11:06
02:36

Cláudio Ramos tem novo favorito no Big Brother Verão: «Era bem entregue»

Ontem às 10:15
06:16

A ausência que ninguém esperava no casamento de Cristiano e Georgina: «Uma surpresa, pela negativa»

Ontem às 11:14
04:45

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos surpreendidos com casacos personalizados por ex-concorrente do Secret Story

Há 3h e 42min

Vídeos

Entrevista com avó do adolescente que matou a mãe em Algés

Há 1h e 25min

Matilde, de 7 anos, tem síndrome de Rett e vai finalmente operar a escoliose. Saiba como ajudar a família nas terapias

Há 2h e 4min

«Se não tivesses uma deficiência até eras bonita»: A frase que marcou, mas não define Mariana

Há 2h e 30min

Inspirada na doença do pai e sem prever que passaria pelo mesmo: Joana criou uma marca de turbantes oncológicos

Há 2h e 59min

O sacrifício de Joana na pandemia: deixar as filhas com o pai para ajudar os idosos

Há 3h e 7min

De estudante de medicina a pasteleira: a reviravolta de Inês ao lado da avó Elisabete

Há 3h e 26min

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos surpreendidos com casacos personalizados por ex-concorrente do Secret Story

Há 3h e 42min
MAIS

Mais Vistos

Após Big Brother Verão, Miguel e Mariana Sá respondem à derradeira pergunta: «Já dormiram juntos?»

Ontem às 12:12

Violência familiar e tentativas anteriores: Novas informações sobre o jovem de 15 que matou a mãe

Ontem às 12:43

As contradições do casamento "íntimo" de Ronaldo e Georgina: «Não podem mandar areia para os olhos das pessoas»

Ontem às 11:06

Cláudio Ramos tem novo favorito no Big Brother Verão: «Era bem entregue»

Ontem às 10:15

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

“Preciso tanto de ti”: atriz emociona-se após dias de angústia no hospital

Hoje às 10:00

Nem as fotos do casamento tiveram tanto impacto: o pormenor que os fãs descobriram na última publicação de Georgina

Hoje às 09:47

Morreu fadista que participou em famoso programa de televisão. Tinha 46 anos

Hoje às 09:30

Conheceram-se há menos de um ano, estão noivos e cada vez mais apaixonados: as fotos com Dylan Fonte que Inês Gama nunca tinha mostrado

Hoje às 09:02

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

De volta à moda: estes ténis clássicos da Adidas estão a menos de 40€ na Amazon

Há 2h e 33min

Parece um resort, mas é um parque de campismo junto a uma das praias mais bonitas do país

Há 2h e 37min

“Preciso tanto de ti”: atriz emociona-se após dias de angústia no hospital

Hoje às 10:00

O que revelam os vídeos gravados pelo jovem de 15 anos que matou a mãe está a chocar o país

Hoje às 10:00