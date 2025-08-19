Com apenas 10 anos, Sasha acompanhou o pai pelos Caminhos de Santiago

"No «Dois às 10», conhecemos a história inspiradora de Frankelim e do filho Sasha. Em 2018, Frankelim fez sozinho o Caminho de Santiago, mas em 2023 decidiu repetir a experiência com o filho de apenas 10 anos, numa viagem de 294 km cheia de cumplicidade. Dois anos depois, voltaram a percorrer juntos o caminho, enfrentando calor, esforço e cansaço com sentido de humor e espírito de entreajuda. Mais do que uma peregrinação, esta experiência transformou-se numa lição de vida e fortaleceu os laços entre pai e filho, mostrando que fé, resiliência e amor são os melhores companheiros de viagem.