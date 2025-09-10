VÍDEO SEGUINTE
Com apenas 17 anos, Letícia emociona-se ao falar da falta de recursos para cuidar da mãe: «Há meses em que não há»

No «Dois às 10», conheça a história de Letícia, uma jovem de 17 anos que dedica a vida a cuidar da mãe, Ana Bela, totalmente dependente devido a uma malformação cerebral. Entre desafios diários e falta de recursos, Letícia assume responsabilidades de adulta enquanto tenta conciliar os estudos e o cuidado familiar, mostrando uma força e dedicação inspiradoras.

  • Há 2h e 13min
Vídeos

Menino de 12 anos encontrado sozinho, descalço e com ferimentos ligeiros. Vizinhos dizem que «história está mal contada»

Há 1h e 48min

Ana Bela em desespero por ter de ser cuidada pela filha menor: «Sou um estorvo para ela»

Há 2h e 28min

Manuel Pizarro surpreende Cristina Ferreira com presente especial e confissão: «Tenho um bocadinho de ciúmes»

Há 2h e 39min

Manuel Pizarro e o seu amor ao Porto: «Sou apaixonado pela minha cidade, não cabe no peito»

Há 2h e 40min

Emocionado, Manuel Pizarro explica paixão pela medicina: «Ajudar os doentes é uma sensação que não tem comparação»

Há 2h e 46min

Manuel Pizarro: quando a paixão pela medicina encontra a política

Há 3h e 2min

O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»

Há 3h e 28min
