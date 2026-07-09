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Com apenas 9 anos, Leonor descobriu um nódulo na mama da mãe durante um banho

No “Dois às 10”, conhecemos a história da Cátia, uma mulher para quem a filha Leonor é o maior orgulho. Depois de receber o diagnóstico de esclerose múltipla, nunca deixou de acreditar no sonho de ser mãe. Anos mais tarde, foi precisamente a Leonor quem, de forma inesperada, acabaria por lhe salvar a vida, numa história emocionante de coragem, amor e esperança.

  • Dois às 10
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