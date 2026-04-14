Com o filho preso, Sílvia descobriu que tinha cancro: “Não dá para pensar no meu problema oncológico”

No “Dois às 10”, damos voz ao desespero de Sílvia, mãe de um jovem de 25 anos que se encontra em prisão preventiva. Após um diagnóstico de bipolaridade, uma sucessão de surtos psicóticos e vários comportamentos que o levaram a cometer crimes, Sílvia vive dividida entre a dor, a preocupação e o amor incondicional. Sem saber como ajudar o filho, há apenas uma certeza que a acompanha todos os dias: se lhe virar as costas, ele ficará completamente sozinho.