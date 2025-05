«Como é que contaste ao teu avô?»: Henrique de Carvalho revela como Ruy de Carvalho reagiu à grande novidade

No «Dois às 10», Henrique, neto de Ruy de Carvalho, partilha a felicidade do avô ao saber da notícia, apesar de não ter sido informado pessoalmente. A conversa aborda a responsabilidade de ter um avô como Ruy de Carvalho, um exemplo de capacidade de trabalho e felicidade. Henrique pondera se deseja alcançar a longevidade do avô na representação e expressa a vontade de encenar, mas também de viajar se tivesse a idade do avô. Saiba mais em TVI Player