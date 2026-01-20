Como é viver com a doença do sono? Em direto, Patrícia confessa: “Se me encostar aqui, adormeço”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Rita, uma jovem que passou toda a adolescência a ser apelidada de preguiçosa por adormecer em qualquer lugar, mesmo enquanto realizava tarefas simples como arrumar o quarto. A sua vida mudou aos 18 anos, quando, após sofrer um acidente por adormecer ao volante, iniciou uma série de exames que culminaram num diagnóstico inesperado: narcolepsia.