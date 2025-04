Como proteger os adolescentes dos perigos das redes sociais: o que todos os pais querem saber

No «Dois às 10», o tema da segurança online para adolescentes é abordado com ênfase na importância do conhecimento prévio na vida real. A especialista destaca que os jovens podem utilizar as redes sociais, mas apenas para interagir com pessoas que já conhecem pessoalmente. «Podes falar à vontade no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, com quem quiseres, desde que conheças a pessoa na vida real», explica. A conversa online com desconhecidos é um risco que deve ser evitado, estabelecendo um limite claro para a proteção dos jovens. A falta de autoestima e valorização em casa pode levar os adolescentes a procurar elogios fáceis online, tornando-os vulneráveis a armadilhas. É fundamental que os pais estejam atentos aos sinais dos filhos e que dediquem tempo de qualidade para fortalecer a sua autoestima e confiança. A confiança construída ao longo do tempo permite que o controlo parental diminua, concedendo mais liberdade aos adolescentes, mas sempre com atenção e acompanhamento. Saiba mais em TVI Player