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Como saber se precisa de uma limpeza energética? Especialista em espiritualidade explica

No “Dois às 10”, recebemos Carla, mais conhecida por “Kanuzi”, para uma conversa sincera sobre saúde mental. Quando a mente adoece, o corpo também sente as consequências. Carla partilha o seu testemunho e a sua experiência, ajudando a sensibilizar para a importância de cuidar da saúde emocional, quebrar preconceitos e procurar ajuda sempre que necessário.

  • Dois às 10
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