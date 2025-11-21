VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

«Como se fosse um parto normal»: Cátia perdeu o bebé no dia em que fez 22 anos

No «Dois às 10», a história de Cátia, que celebra 23 anos, é um testemunho de dor e esperança. No dia em que faz um ano da perda trágica do seu filho Lorenzo, Cátia revela o sofrimento indescritível de ter de passar por um parto normal para se despedir do seu bebé. Com a coragem de quem está à espera de Benjamim (grávida de sete meses), Cátia partilha a mágoa do luto e a fé no futuro.

  • Hoje às 12:12
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Vídeos

Homem mata sobrinho a tiro por disputa de terreno

Há 3h e 27min

«Tenho dois filhos»: Cátia perdeu um bebé e está grávida novamente aos 23 anos

Hoje às 12:45

«Tenho de levar uma injeção para o meu filho falecer»: o dia devastador em que Carla fez 22 anos

Hoje às 12:20

«Insuportável» e «não vai aguentar isto»: Comentadores do «Secret Story 9» não deixam nada por dizer

Hoje às 11:18

O comentário certeiro de Cláudio Ramos que deixou Marcelo Palma sem reação

Hoje às 10:54

Cláudio Ramos interrompe programa para deixar mensagem de esperança a Nuno Markl: «Esperemos que não passe de um susto»

Hoje às 10:43

Dia Mundial da Televisão: O discurso de abertura de Cláudio Ramos que promete emocionar

Hoje às 10:32
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

Ontem às 11:09

«Insuportável» e «não vai aguentar isto»: Comentadores do «Secret Story 9» não deixam nada por dizer

Hoje às 11:18

Cláudio Ramos interrompe programa para deixar mensagem de esperança a Nuno Markl: «Esperemos que não passe de um susto»

Hoje às 10:43

Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? Eis as imagens que estão a dar que falar

Ontem às 11:07

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

Ontem às 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

Há 2h e 17min

Ex-concorrente do «Big Brother Verão» e cantora famosa volta para ex-namorado

Há 2h e 47min

Lembra-se de Sérgio e da Verónica do «Big Brother»? Filha do casal já é adulta e dizem que é igual à mãe

Há 3h e 2min

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Há 3h e 47min

Fotos

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Há 47 min

Nem torradeira, nem micro-ondas: este é o pequeno eletrodoméstico que mais consome eletricidade

Há 1h e 47min

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

Há 2h e 17min

Ex-concorrente do «Big Brother Verão» e cantora famosa volta para ex-namorado

Há 2h e 47min