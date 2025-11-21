«Como se fosse um parto normal»: Cátia perdeu o bebé no dia em que fez 22 anos

No «Dois às 10», a história de Cátia, que celebra 23 anos, é um testemunho de dor e esperança. No dia em que faz um ano da perda trágica do seu filho Lorenzo, Cátia revela o sofrimento indescritível de ter de passar por um parto normal para se despedir do seu bebé. Com a coragem de quem está à espera de Benjamim (grávida de sete meses), Cátia partilha a mágoa do luto e a fé no futuro.