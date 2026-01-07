Comovida, Matilde revela a dor de ter estado ausente dos filhos devido a outro- “Culpei-me muito”

No “Dois às 10”, uma leucemia fez tremer a saúde de Lourenço e não só. A doença abalou toda a família e mudou rotinas, prioridades e afetos. Para estar ao lado do filho no hospital, Matilde, a mãe, viu-se obrigada a abdicar de muito tempo com os outros dois filhos, uma decisão dolorosa e um peso emocional que continua a carregar ainda hoje. Um testemunho marcado pela força, pelo amor incondicional e pelas cicatrizes invisíveis que a doença deixa para lá do diagnóstico.