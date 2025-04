Concorrente do «Big Brother» arrecada elogios dos comentadores - Luísa Castel-Branco: «A maior surpresa»

No «Dois às 10», a concorrente do «Big Brother» Carina surpreende ao demonstrar uma postura calma, educada e com grande poder de argumentação, contrastando com a sua atitude inicial. Luísa Castel-Branco destaca esta transformação, afirmando que, no início, não apostaria nela. «É talvez a pessoa, para mim, a maior surpresa», confessa a comentadora. A discussão sobre o tom de voz de Carina e a reação de Luís ganha novos contornos. A sua postura surpreende e conquista o público, mostrando que nem sempre as primeiras impressões correspondem à realidade. Saiba mais em TVI Player