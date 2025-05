Concorrentes do «Big Brother» em choque com entrada de Bruno Savate e Renata no jogo

No «Dois às 10», a entrada de Renata e Savate como capitães no «Big Brother» gerou grande expetativa. A nomeação de Savate, conhecido por apoiar Luís, para capitanear a equipa de Nuno, levanta questões sobre a sua estratégia e lealdade. A dinâmica promete ser interessante, com muitos a quererem ver como Savate irá gerir esta situação. A entrada de Renata também não passou despercebida. Saiba mais em TVI Player