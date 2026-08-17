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Confissão rara: Cláudio Ramos quer ser amigo deste concorrente do Big Brother Verão

No «Dois às 10», Cláudio Ramos surpreende ao confessar que gostaria de ser amigo de um dos concorrentes do "Big Brother Verão", admitindo que normalmente não é de se aproximar tanto das pessoas. A confissão surge na conversa com os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, e reforça a simpatia que o apresentador tem vindo a demonstrar por este concorrente ao longo das últimas semanas.

  • Dois às 10
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