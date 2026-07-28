VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Conheça a vencedora de "Linha d'Ouro" que emocionou Cláudio Ramos

No «Dois às 10», este sábado assistimos à grande final do “Linha d’Ouro” e a grande vencedora foi a Liliana. Hoje é nossa convidada, mas antes vamos rever os melhores momentos da participação dela no programa.

NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

19:38

Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio

Ontem às 12:37
01:49

Cristina Ferreira interrompe programa após avião polémico no Big Brother Verão. E envolve Boris

Há 3h e 5min
04:45

Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»

Hoje às 10:01
06:42

Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão

Ontem às 12:26
01:44

Já não é só Nuno. Cláudio Ramos tem outro concorrente preferido no Big Brother Verão

Ontem às 09:59
15:19

O caso que está a chocar. Corpos de cinco bebés encontrados em casa de um casal

Há 3h e 29min

Vídeos

Cristina Ferreira interrompe programa após avião polémico no Big Brother Verão. E envolve Boris

Há 3h e 5min

O caso que está a chocar. Corpos de cinco bebés encontrados em casa de um casal

Há 3h e 29min

Carolina esteve perto da pena de morte no estrangeiro: «Preferia que os meus filhos me recebessem morta, do que ficar numa prisão na Indonésia»

Há 3h e 57min

Cristina Ferreira comenta aproximação de Boris a Joana: «Se dissemos que o Diogo não tinha responsabilidade...»

Hoje às 11:47

Fora do Big Brother Verão, Íris reage a imagens de Boris com Joana: «Estou abesbílica»

Hoje às 11:36

Íris deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos às gargalhadas: «Vocês podiam ser meus pais?»

Hoje às 11:34

Cristina Ferreira reage ao casting de Íris: «Percebe-se porque é que ela foi escolhida»

Hoje às 11:29
MAIS

Mais Vistos

Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio

Ontem às 12:37

Cristina Ferreira interrompe programa após avião polémico no Big Brother Verão. E envolve Boris

Há 3h e 5min

Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»

Hoje às 10:01

Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão

Ontem às 12:26

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

Há 25 min

Cristina Ferreira revela o hábito matinal que considera indispensável para as mulheres: «É um ensinamento para a vida»

Há 1h e 10min

Cristina Ferreira revela as nove regras para chegar aos 48 anos em forma: «É para o resto da vida»

Hoje às 09:00

De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

Ontem às 15:48

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Longe dos holofotes. Ex-concorrente do "Big Brother" está na linha da frente do combate aos incêndios

Há 25 min

Vencedora de programa da TVI foi diagnosticada com cancro: «Quero que me digam as probabilidades de cura»

Há 41 min

Cristina Ferreira revela o hábito matinal que considera indispensável para as mulheres: «É um ensinamento para a vida»

Há 1h e 10min

Já pode dizer adeus ao ferro de engomar: estes truques deixam a roupa sem vincos

Há 1h e 36min