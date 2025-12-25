Conheça Dayanne e Mayanna: As filhas de Vera estreiam-se ao lado da mãe no pequeno ecrã

No «Dois às 10», Vera revela o seu lado mais pessoal e protetor ao apresentar, pela primeira vez em televisão, as filhas Dayanne e Mayanna. Longe das estratégias e segredos do jogo, a ex-concorrente partilha o orgulho nas filhas e mostra como é a dinâmica familiar fora da Casa, num momento de grande cumplicidade e ternura.