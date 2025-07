Conheça o Presidente que é uma estrela nas redes sociais

No «Dois às 10»,Isaltino Afonso Morais nasceu a 29 de Dezembro de 1949 em S. Salvador, uma aldeia do concelho de Mirandela. Aos 12/13 anos já sabia que queria seguir Direito, mas imagine-se chegou a pensar em ser bispo. O Direito venceu o Sacerdócio e aos 18 anos veio para Lisboa estudar! Arranjou trabalho numa fábrica de calçado como ajudante de guarda-livros e pelo meio cumpriu serviço militar em Angola onde despertou para a política! No regresso a Portugal dedicou-se à arte de governar e em 1985 venceu as eleições autárquicas em Oeiras! As vitórias repetiram-se ao longo dos anos… e Isaltino é conhecido e reconhecido como “O político da obra feita” (vídeo Isaltino a festejar os 70 mil seguidores) Hoje, é assim que o atual presidente da Câmara Municipal de Oeiras, constrói o seu mundo nas redes sociais! Em menos de um ano tornou-se um verdadeiro influencer muito por causa dos vídeos espontâneos que publica!