Conheça o rosto do novo programa da TVI «Quero o divórcio!» a Juíza Antonieta

Carla Anes

Há 3h e 55min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira entrevista a juíza do novo programa da TVI, "Quero o Divórcio!", Antonieta Almeida Rocha. A juíza mostra-se ansiosa com a estreia e fala sobre os desafios da mediação em divórcios. Antonieta partilha a sua experiência pessoal com divórcios, revelando já se ter divorciado mais do que uma vez. Com a sua experiência pessoal e profissional, Antonieta está pronta para ajudar os casais em conflito no novo programa da TVI. "Quero o Divórcio!" promete emoções fortes e histórias de amor, ou da falta dele, em cada episódio.

Saiba mais em TVI Player