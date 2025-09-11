Conheça Romeu, o «mini explorerssauru» que conquistou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

No «Dois às 10», Raquel e Miguel, conhecidos como Explorerssaurus, apresentaram o filho Romeu, de apenas três meses e meio. O bebé, carinhosamente apelidado de “mini explorerssauru”, encantou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, tornando-se o protagonista de uma conversa marcada por emoção, partilhas familiares e muitas memórias de viagem.