Conheça um refúgio de paz onde se fabricam 500 sabonetes e velas artesanais por dia

No «Dois às 10», conhecemos Maria do Carmo que apresenta a sua “Slow Soaps”, a loja e fábrica de sabonetes e velas. Num espaço que cheira a paz e tranquilidade, Maria explica de onde nasceu a ideia deste negócio. Mostra onde é feita a “magia” e explica como faz 500 sabonetes por dia. Diz que é como cozinhar, e da panela ao embrulho, Maria do Carmo acaba por oferecer uma prenda… ao nosso Cláudio e Cristina. O que será que tem este saco misterioso… e tão bem cheiroso?