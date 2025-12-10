Conhecemos melhor António José Seguro, candidato à Presidência da República

No «Dois às 10», recebemos António José Seguro, que se apresenta como candidato à Presidência da República. Identificando-se como um homem de esquerda moderada e moderna, afirma querer ser útil ao país numa fase decisiva para o futuro de Portugal. Com o apoio oficial do PS, Seguro partilha connosco as suas motivações, prioridades e visão para o cargo mais alto da nação.