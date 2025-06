Consumo de ovos: quantos ovos podemos comer por dia?

No «Dois às 10», o debate sobre o consumo de ovos gera curiosidade e discussão. A recomendação geral é de dois ovos por dia, mas a conversa aprofunda-se na questão da gema e seu teor de vitamina A. Cláudio Ramos levanta a questão, mencionando que não consome a gema devido à alta concentração de vitamina A. A explicação sobre o betacaroteno e sua conversão em vitamina A adiciona uma camada de informação relevante para o público. A discussão equilibra a importância da proteína do ovo com a necessidade de moderação no consumo de vitamina A, especialmente para aqueles que já possuem níveis adequados. Saiba mais em TVI Player