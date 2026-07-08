Convencida de que tinha uma gastroenterite, Vera descobriu um cancro: “Eu vou morrer”

No “Dois às 10”, recebemos Vera para partilhar uma história de coragem, amor e perda. Depois de vencer um cancro, viu a sobrinha, Marta, enfrentar a mesma doença. Unidas pela esperança e pela força de lutar, viveram esta batalha lado a lado. Hoje, Vera recorda esse percurso difícil e presta homenagem à sobrinha, numa conversa emocionante sobre resiliência, família e a importância de nunca perder a esperança.