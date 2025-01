Convidada divertida leva Cristina Ferreira às gargalhadas: «Até do Pipy da Cristina nós falamos»

Carla Anes

Hoje às 10:46

No «Dois às 10», as amigas do Ajax Clube de Odivelas proporcionam momentos hilariantes ao revelarem algumas das suas conversas privadas. Cristina Ferreira diverte-se com as confidências e a boa disposição das convidadas.