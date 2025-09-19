No «Dois às 10», Claúdio Ramos reage à ausência de Diogo Alexandre, que não apareceu no programa para comentar os últimos acontecimentos no «Secret Story 9».
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:16
01:09
Hoje às 11:16
11:01
Aos 84 anos, José continua a trabalhar para complementar a reforma de pouco mais de 300 euros
Hoje às 10:33
01:18
Renata Reis aponta o expulso mais provável do «Secret Story 9»: «Tenho a certeza que é o…»
Hoje às 11:19
02:11
Ex-concorrente reage ao primeiro beijo na boca do «Secret Story 9»: «Há pessoas que estão loucas»
Hoje às 11:22
02:11
«É uma brincadeira dar beijos na boca?!»: Cláudio Ramos mostra indignação ao assistir ao primeiro beijo do «Secret Story 9»
Hoje às 11:23
01:30
Cláudio Ramos reage a dinâmica dentro do «Secret Story 9»: «Está-me a dar cabo da cabeça»
Hoje às 11:29
03:06
Pedro Jorge está a apaixonar-se por Ana? Ex-concorrente reage: «Acho que está a gostar…»
Hoje às 11:34
08:10
Proximidade entre Liliana e Fábio gera polémica: «Ela chora com sentimento de culpa»
Hoje às 11:45
08:10
«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»
Hoje às 11:46
08:10
Cláudio Ramos reage às imagens entre Liliana e Fábio: «Não gostava de atacar já a Liliana»
Hoje às 11:46
02:52
André procurou o pai durante 10 anos, mas não encontrou o que esperava
Hoje às 11:50
13:34
Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava
Hoje às 11:56