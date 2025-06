Creche ilegal em garagem com 47 crianças

No «Dois às 10», a polémica em torno de uma creche ilegal em Rio de Mouro ganha contornos preocupantes. A equipa do programa investiga as alegações de que a creche, frequentada pelos filhos dos fiéis de uma igreja evangélica, opera sem a devida legalização. A situação levanta questões sobre a segurança e o bem-estar das crianças, com relatos de que a igreja e a creche foram alvo de uma queixa. A investigação revela informações contraditórias, com algumas fontes a afirmarem que a situação pode estar regularizada, contrariando as notícias iniciais. Saiba mais em TVI Player