No “Dois às 10”, Marta Rodrigues abre o coração para falar sobre os desafios de crescer ao lado da irmã mais nova, Bruna, enfrentando desde cedo olhares preconceituosos, comentários cruéis e a incapacidade de muitos em aceitar a diferença. Um testemunho emocionante sobre amor, proteção e a dura realidade de quem vive diariamente com o peso do julgamento alheio.
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Cresceu sob olhares e comentários depreciativos devido à deficiência da irmã: “Cheguei a entrar em confronto”
- Dois às 10
- Há 2h e 36min
NESTE PROGRAMA
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