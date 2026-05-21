Cresceu sob olhares e comentários depreciativos devido à deficiência da irmã: “Cheguei a entrar em confronto”

No “Dois às 10”, Marta Rodrigues abre o coração para falar sobre os desafios de crescer ao lado da irmã mais nova, Bruna, enfrentando desde cedo olhares preconceituosos, comentários cruéis e a incapacidade de muitos em aceitar a diferença. Um testemunho emocionante sobre amor, proteção e a dura realidade de quem vive diariamente com o peso do julgamento alheio.