«Cresci a ver duas fotografias do meu irmão, uma de pé e outra no caixão» - Irene partilha memória dolorosa

Carla Anes

Hoje às 11:50

No «Dois às 10», Irene partilha a memória dolorosa de crescer com apenas duas fotografias do seu irmão falecido. A convidada descreve como esta experiência marcou a sua infância e a forma como lidou com a perda.