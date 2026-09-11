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«Criadora do Pipy»: Cristina Ferreira comenta palavras de Diogo Cunha em relação a si

No «Dois às 10», Cristina Ferreira 'agradece' palavras de Diogo Cunha e os comentadores analisam a estratégia de jogo do concorrente.

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