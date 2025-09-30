VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo

No «Dois às 10», Sofia Matos, advogada, Vítor Marques, inspetor-chefe da PJ, e Inês Balinha Carlos, psicóloga, comentam os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação policial e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 46min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Ralhou com o filho de 9 anos por estar a brincar na rua e acabou assassinada por este

Ontem às 12:20

Cristina Ferreira reage a caso de criança de 9 anos que matou a mãe à facada: «Isto é apenas uma opinião minha, muito pessoal»

Ontem às 12:17

Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»

Ontem às 12:11

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Uma criança de 9 anos matou a mãe à facada à frente do irmão»

Ontem às 12:08

Detidos em estabelecimentos diferentes, casal é acompanhado por guardas para encontro íntimo

26 set, 12:48

«Quando vi esta fotografia lembrei-me dos campos de concentração nazis»: sobrinha deixava tio idoso trancado, sem luz e à fome

26 set, 12:34

«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres

26 set, 12:33
MAIS

Mais Vistos

Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»

Ontem às 12:11

Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo

Há 3h e 46min

Adriano Silva Martins sobre Liliana: «Ela queria que o Zé acabasse com ela»

Ontem às 10:05

Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro

Ontem às 10:51

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Ontem às 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Ontem às 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

O segredo de Catarina Miranda para um Bacalhau à Brás cremoso e crocante

Hoje às 10:36

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Ontem às 17:00

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Ontem às 16:30

Dois minutos, dois ingredientes. Aprenda a fazer panquecas sem farinha

27 set, 09:00

Fora do Estúdio

Fernanda Serrano viaja até ao outro lado do mundo para visitar pessoa especial: «A melhor surpresa que já fiz»

Hoje às 09:04

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

Hoje às 08:45

Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

Ontem às 15:31

Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou

Ontem às 09:14

Fotos

Pernas perfeitas aos 60: Mariló Montero mostra o que faz sempre às 4 da manhã

Há 11 min

Kika Cerqueira Gomes faz história e torna-se a primeira portuguesa a conquistar este reconhecimento

Há 18 min

Estes 5 pequenos hábitos puseram fim à irritação da loiça mal lavada

Há 41 min

Este método japonês faz a roupa secar três vezes mais rápido

Há 1h e 11min