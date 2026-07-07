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Criança portuguesa perde mais de 1 milhão aos 6 anos: “Chorei”

No “Dois às 10”, recebemos António Xavier, que tem apenas 6 anos, mas já conquistou milhares de pessoas com o seu carisma, espontaneidade e enorme capacidade de comunicação. Tornou-se uma das crianças mais conhecidas da internet graças à sua saudação inconfundível, que rapidamente se tornou viral. Hoje, conhecemos melhor a sua história, o seu talento e a alegria contagiante que leva a todos os que o acompanham.

  • Dois às 10
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