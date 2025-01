DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Crianças em perigo: Mãe barrica-se em casa com os filhos

Carla Anes

Há 1h e 55min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano revela pormenores de um caso na Amadora onde uma mãe se barricou em casa com os seus dois filhos. Após denúncia de um vizinho, a PSP teve que intervir e arrombar a porta. A mulher e as crianças foram encaminhadas para o hospital.