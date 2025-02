DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Crianças invadem estúdio - Carminho derrete os corações de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Carla Anes

Hoje às 10:12

No «Dois às 10», Carminho, filha de Mara, encantou a todos com a sua espontaneidade e carisma. A menina, de forma adorável, contou a história do seu papagaio Tommy e arrancou sorrisos.

