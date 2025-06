Crime macabro - Vivia com a mãe morta em casa há pelo menos 15 dias

No «Dois às 10», a pequena vila de Góis foi abalada por um caso macabro: um homem vivia com o corpo da mãe morta há cerca de 15 dias. Os vizinhos, em choque, descrevem o comportamento reservado do indivíduo, um professor que regressou da Rússia após o início da guerra. «Uma pessoa reservada, mas que ao fim da tarde e noite, quando se desinibia com algumas bebidas alcoólicas», revelam. A investigação policial procura agora desvendar os contornos desta tragédia, enquanto a comunidade local tenta processar o horror da descoberta. Saiba mais em TVI Player