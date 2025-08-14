Cristiano e Jorge apaixonaram-se, mas o destino separou-os: «É uma dor que nunca vai desaparecer»
- Joana Lopes
- Há 1h e 11min
No «Dois às 10», Cristiano partilha a sua comovente história de amor e perda. Aos 38 anos, o seu companheiro Jorge foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda, um momento que mudou para sempre as suas vidas. Entre recordações felizes e a dor da despedida, Cristiano fala sobre o impacto devastador da doença e sobre como lida, dia após dia, com a ausência de quem tanto amou.