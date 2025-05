Cristiano Ronaldo de saída do Al-Nassr? Gonçalo Quinaz levanta suspeitas: «Tirou o nome do clube do perfil»

No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz comenta a possibilidade de Cristiano Ronaldo estar de saída do Al-Nassr. O comentador afirma que o jogador removeu o nome do clube do seu perfil do Instagram, levantando suspeitas sobre o seu futuro. Os apresentadores debatem as implicações desta ação e especulam sobre os próximos passos do craque português. Saiba mais em TVI Player