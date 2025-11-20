Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio

No «Dois às 10», a visita de Cristiano Ronaldo à Casa Branca e o encontro com Donald Trump foi o tema que gerou o debate mais aceso em estúdio. Numa época de fortes tensões políticas nos EUA, a presença do craque português no centro do poder americano dividiu opiniões e motivou uma discussão intensa entre os comentadores. Analisamos todos os ângulos da visita, os motivos por trás do encontro e as implicações políticas e mediáticas da imagem de CR7 ao lado do presidente dos EUA.