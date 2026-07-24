No «Dois às 10», Cristina Campeã recorda a lista de famosos que já ensinou a conduzir, num retrato divertido da sua carreira como instrutora dos rostos mais conhecidos da televisão, como Silvia Rizzo, Nuno Eiró ou Manuel Luís Goucha.
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Cristina Campeã já ensinou vários famosos a conduzir... mas houve um desistiu a meio da carta
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Cristina Campeã já ensinou vários famosos a conduzir... mas houve um desistiu a meio da carta
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