Cristina Ferreira admite algo nunca dito: «Talvez seja a pessoa que eu menos conheço até hoje!»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira revela um lado pouco conhecido sobre o concorrente do «Big Brother 2025», Diogo Bordin. Em conversa franca, a apresentadora admite que, apesar de todo o convívio e exposição, Diogo continua a ser alguém misterioso para si, confessando: «Talvez, seja a pessoa que eu menos conheço até hoje!». Esta declaração inédita lança uma nova perspetiva sobre a dinâmica entre a equipa do programa e os participantes, deixando os espectadores curiosos sobre o que ainda está por descobrir neste concorrente enigmático.